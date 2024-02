O Campeonato Gaúcho já entra na sua reta final da primeira fase. E o início de competição do Juventude é bastante comemorado. O time alviverde está na terceira colocação com um aproveitamento de 61% e o melhor ataque com 12 gols marcados. Para manter esse bom momento, o Verdão encara o São Luiz, nesta terça-feira (13), às 20h, no estádio 19 de Outubro, em Ijuí, pela 8ª rodada.