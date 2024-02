O Caxias enfrenta o Avenida, no próximo sábado (24), no Estádio Centenário, pela 10ª rodada do Gauchão 2024. A partida está marcada para às 16h30min. A direção grená já iniciou a venda de ingressos para este confronto, com promoção para o associado. O sócio em dia, pode retirar, até sábado, ao meio-dia, uma cortesia para acompanhante.