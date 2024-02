O técnico Argel Fuchs retornou ao Caxias e já demonstrou que suas entrevistas não serão monótonas. Com perfil sanguíneo e sem papas na língua, o comandante grená costuma soltar algumas frases de efeito. Na entrevista coletiva, após a sua estreia com empate em 1 a 1 no clássico Ca-Ju, o treinador foi questionado sobre o próximo jogo e as condições dos jogadores do elenco.