E a estreia do técnico Argel Fuchs foi com empate. O time grená foi bem na marcação e na sua proposta de apostar na velocidade. O primeiro tempo terminou com a vitória grená por 1 a 0. No entanto, na segunda etapa, o Juventude chegou a igualdade com Gilberto. O resultado não é ruim e a nova postura do time serve de exemplo para a sequência da competição.