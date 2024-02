O vestiário grená comemorou o desempenho e o resultado do Ca-Ju. Afinal, o 1 a 1 na noite de ontem no Alfredo Jaconi veio no momento mais delicado do Caxias no Gauchão 2024 e deu forças para a equipe reagir na competição. Justamente na estreia do técnico Argel Fuchs, o time esteve perto de vencer o clássico.