O Caxias começa uma nova etapa na temporada. Após a saída de Gerson Gusmão, chega Argel Fuchs para comandar o time grená já no clássico desta segunda-feira (19), às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi. Com pouco tempo, dois treinamentos e defalques, o treinador buscará uma estratégia para surpreender o Juventude.