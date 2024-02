O técnico Argel Fuchs chega ao Caxias e logo de cara fará sua estreia no clássico Ca-Ju. Na segunda-feira (19), às 20h, o confronto acontece no Estádio Alfredo Jaconi, pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. O time grená não passa por uma boa fase, após a derrota em casa diante do São José-PoA. Enquanto isso, o Juventude está no G-4, com time quase completo e não perde há quatro jogos.