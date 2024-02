Argel Fuchs comandará o Caxias pela terceira vez. A primeira oportunidade no Estádio Centenário foi em 2009. Depois, em 2011, o treinador retornou ao clube. Agora, terá o desafio de classificar o time no Gauchão, Copa do Brasil, e remontar o trabalho visando a Série C do Campeonato Brasileiro.