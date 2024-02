Os jogadores do Juventude sabem que os próximos dias serão decisivos para a equipe, pois o alviverde busca estar entre os quatro primeiros do Gauchão e tem em jogo ainda uma vaga à segunda fase da Copa do Brasil. O confronto único pelo torneio nacional é na terça-feira (27). Antes, o foco é no Brasil de Pelotas pela 10ª rodada do Estadual.