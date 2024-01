Com 22 anos, o zagueiro Lucas Freitas chega para disputar posição na zaga do Juventude. A dupla titular de 2023 segue no elenco, com Danilo Boza e Zé Marcos, mas a comissão técnica mudou. O novo reforço terá pela frente o Gauchão e, depois, a Copa do Brasil e a Série A do Brasileiro. Com a forte sequência de jogos, o defensor deve ganhar oportunidade logo. O jogador chega por empréstimo do Palmeiras até o fim da temporada e vai para o seu primeiro Gauchão.