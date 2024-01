A lista de estreantes em Campeonatos Gaúchos é grande no Estádio Alfredo Jaconi. Contando com os jovens da base que integram a pré-temporada, 23 atletas nunca jogaram um Gauchão. Por outro lado, sete já entraram em campo no Estadual. No gol, apesar de ter feito base no Inter, Lucas Wingert só jogou campeonatos de categorias inferiores. Renan veio do Sport e terá a primeira oportunidade.