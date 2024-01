O Juventude estreia no Campeonato Gaúcho 2024 diante do Santa Cruz. A partida será no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, sábado (20), às 19h. O mando de campo é do Galo, mas o clube não pode jogar frente ao seu torcedor. O motivo é que o Santa Cruz foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) pelos incidentes na partida contra o Lajeadense, ainda pela semifinal da Divisão de Acesso 2023.