Novo reforço do Juventude, o atacante Rildo conhece bem o Gauchão. Ele foi campeão em 2022 com o técnico Roger Machado. Na época, a dupla estava no Grêmio. Depois do Estadual, o jovem atacante foi para o Bahia e, posteriormente, foi vendido ao Santa Clara, de Portugal. Agora, ele retorna ao Brasil por empréstimo. Na sua apresentação, no Centro de Treinamentos do alviverde, Rildo falou que não vai precisar de um tempo para se readaptar ao futebol brasileiro.