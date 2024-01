O torcedor do Juventude poderá ter de esperar um pouco mais para ver o time no Estádio Alfredo Jaconi em 2024. Pela tabela da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), o alviverde enfrenta o Guarany de Bagé, pela segunda rodada do Gauchão, na quarta-feira, dia 24 de janeiro, às 19h. Inicialmente, o confronto está marcado para a casa jaconera. Porém, local do jogo deve ser alterado oficialmente nos próximos dias.