Gabriel Taliari foi o protagonista do ataque do Juventude na reta final da Série B. O atleta esteve em campo em 11 jogos e marcou seis gols na campanha de retorno à elite nacional. Após o período de férias, o jogador se apresentou junto aos demais atletas do elenco de 2024. O Juventude comprou os direitos do atacante junto ao Capivariano-SP. Ele assinou com verdão até o fim de 2026 e terá a chance de entrar em campo com a equipe no Gauchão, Copa do Brasil e Série A do Brasileiro.