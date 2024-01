O futuro do técnico Thiago Carpini no Juventude voltou a ser uma incógnita. Nesta quarta-feira (10), o São Paulo demonstrou interesse no treinador para substituir Dorival Júnior, que foi para a Seleção Brasileira. Nesta quinta-feira, deve acontecer uma definição sobre a continuidade ou a saída do profissional do Estádio Alfredo Jaconi.