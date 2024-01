O nome do técnico Thiago Carpini voltou ao cenário do mercado da bola. O profissional está em alta após a histórica campanha de retorno à Série A do Brasileiro. Depois de o São Paulo perder o técnico Dorival Júnior para a Seleção Brasileira, Carpini é agora o mais cotado para assumir o Tricolor paulista. A informação foi divulgada pelo ge.globo e confirmada pelo Pioneiro/GZH.