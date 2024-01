O Juventude ainda está no mercado. O departamento de futebol procura por um goleiro e dois atacantes. Após a vitória por 3 a 1 diante do Sindicato, no primeiro jogo-treino da pré-temporada, o técnico Thiago Carpini comentou sobre as peças que ainda espera contar. Sobre os atacantes, Carpini quer um camisa 9 e um jogador de lado ou dois extremas, mas com características específicas.