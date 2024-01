O Juventude realizou na manhã desta quarta-feira (10) o primeiro teste da pré-temporada. A equipe de Thiago Carpini enfrentou o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul no CT Alviverde, e venceu por 3 a 1. Rodrigo Sam, Luís Oyama e Erick marcaram os gols do Verdão.