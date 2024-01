A gurizada do Juventude está impossível na Copa São Paulo. Três jogos e três vitórias. O time do técnico Adaílton Bolzan encerrou a primeira fase com mais três pontos ao derrotar, por 4 a 1, o São Bernardo, neste terça-feira (9), no estádio Abaetão. Os gols foram marcados por Caíque, Clébio, Tomi Montefiori e Maiquel.