A primeira amostragem do novo time do Juventude para as competições de 2024 foi positiva. De volta à Série A, o clube trouxe até o momento 14 reforços. E 13 deles já estiverem em campo diante do Sindicato dos Atletas, em jogo-treino realizado ma manhã desta quarta-feira (10) no CT Alviverde. O Verdão venceu por 3 a 1, de virada, com gols de Rodrigo Sam, Luís Oyama e Erick. O que chamou a atenção foi o volume ofensivo da equipe. Foram 30 finalizações ao gol, mesmo depois de apenas uma semana de treinamentos.