Duas rodadas e quatro pontos conquistados, diante de Grêmio e Ypiranga. A arrancada do Caxias no Gauchão 2024 é promissora. Mas a equipe de Gerson Gusmão já sente os efeitos do desgaste dos primeiro jogos. Neste sábado (27), o time grená volta a campo diante do São Luiz, a partir das 16h, no Estádio Centenário. E o grupo de atletas teve pouco tempo de treinamento.