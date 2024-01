A tabela do Caxias nesse início de Gauchão 2024 não foi das mais fáceis. O time encarou o hexacampeão Grêmio na largada da competição e, em seguida, enfrentou o Ypiranga. O time de Erechim costuma fazer boas participações no Estadual, e foi vice-campeão em 2022. Mesmo assim, o time de Gerson Gusmão somou quatro dos seis pontos em disputa. Mas a sequência desgastante pode fazer com que a equipe tenha mudanças para a partida de sábado (27). O Grená recebe o São Luiz, pela terceira rodada. E Gusmão revelou que o time vai mexer nos 11 iniciais.