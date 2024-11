Na decisão Notícia

Com nova goleada, ACBF se classifica à final da Copa RS

Time de Carlos Barbosa eliminou a SER Santiago na semifinal com 16 a 4 no placar agregado. Decisão será em duas partidas contra o Atlântico, de Erechim, valendo vaga para a Copa do Brasil de 2025

14/11/2024 - 22h29min Atualizada em 14/11/2024 - 22h53min