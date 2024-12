Falcão, craque do futsal, vai inaugurar ginásio esportivo na Serra

Falcão foi eleito quatro vezes pela Fifa como melhor do mundo.

O ex-jogador de futsal Falcão participará da inauguração do Ginásio Multiuso de Guaporé , na Serra. O evento será na sexta (13), às 19h, e terá jogo festivo com participação de convidados. A entrada é gratuita .

As obras começaram em 2018. A estrutura já foi utilizada pela AGE, equipe da cidade que disputa a Série A do Gauchão de Futsal e, agora, será entregue oficialmente à comunidade.

O piso tem tecnologia para amortecimento de impacto. O investimento na construção foi de R$ 12 milhões, com R$ 1,5 de emendas parlamentares federais e o restante pago com verba própria do município.