“A balança pesou para um lado só”, diz presidente do Guarany após decisão do TJD 

Semifinal do Gauchão de Futsal foi marcado por caso de injúria racial em Espumoso. Reprodução / GZH

O Guarany, de Espumoso, não concordou com a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) sobre o caso de injúria racial na semifinal do Gauchão de Futsal. Na manhã desta quarta-feira (11), o pleno analisou os recursos, descartou a eliminação do Atlântico por abandonar a quadra e definiu que a partida deverá ser retomada com portões fechados, em Espumoso. Além disso, o Índio teve a multa aumentada de R$ 10 mil para R$ 20 mil.

– A gente ficou triste. Uma decisão tomada e voltada atrás. A gente é um time de uma cidade pequena, onde não tem nenhuma empresa que possa ajudar um time de futebol. Não sei o que vai ser do Guarany – disse o presidente do clube, Deonir Cechele, o Castelo.

O dirigente reclama que o regulamento não está sendo cumprido com a decisão em segunda instância do tribunal. No primeiro julgamento, o TJD puniu o Atlântico com a perda de três pontos e a eliminação no campeonato. O Índio foi punido com a perda de dois mandos de quadra e multa de R$ 10 mil.

Além disso, o Guarany discorda da realização dos minutos finais da partida. Castelo argumenta que a retomada do jogo beneficia somente o Atlântico.

– Essa foi a única coisa que a gente não concorda. O que está escrito no regulamento? Abandono de quadra é perda de ponto. A arbitragem deu inteira condição de jogo. Não tinha problema nenhum dentro de quadra. Foi um episódio só fora de quadra – ressaltou o presidente.

– Querendo ou não, eles (Atlântico) estavam desgastados, porque estavam vindo de sequência de jogos. Agora, eles estão parados, com ritmo de jogo. O Guarany estava se programando para a decisão da final. É injusto o que eles fizeram com o Guarany. A balança pesou para um lado só.

A diretoria do clube deverá se reunir no fim da tarde desta quarta-feira para analisar quais medidas serão adotadas. O presidente não descarta recorrer da decisão no STJD e afirma que conversará com o departamento jurídico sobre a situação.