A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) informou, no final da tarde de segunda-feira (22), que as partidas do Ypiranga no Gauchão 2024 podem acontecer com portões fechados. O clube de Erechim ainda não teria conseguido expedir o necessário Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio (APPCI) e demais laudos do Estádio Colosso da Lagoa. Os documentos são considerados indispensáveis para a liberação do local. A medida passa a valer já para o jogo de quarta-feira (24) contra o Caxias, válido pela 2ª rodada do Estadual.