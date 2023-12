Seguindo os passos da equipe principal, as categorias de base da ACBF sagraram-se campeãs gaúchas no sub 15 e no sub 17, ambas comandadas pelo professor Rafael Cunha. No último sábado (16), como mandante, o sub 15 venceu o time do Arsenal, de Não-me-Toque, por 3 a 2. Já o sub 17 conquistou o feito no domingo (9) ao vencer o ADS de Sananduva por 4 a 2.