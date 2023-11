Ele dorme e acorda pensando no Juventude. Algumas vezes nem dorme, fica mais acordado trabalhando em prol do clube. Fábio Pizzamiglio e a sua diretoria passaram por um ano turbulento, mas que termina com uma grande festa. Após a vitória por 3 a 1 diante do Ceará, de virada, no Estádio Presidente Vargas, a torcida tomou conta das ruas de Caxias do Sul para celebrar o retorno à elite nacional.