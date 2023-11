Um atleta viveu todos os sentimentos possíveis no Estádio Alfredo Jaconi. Jadson participou da campanha de permanência na Série A, com o último jogo contra o Corinthians em 2021. Depois, esteve em campo com o Juventude buscando mais uma temporada na elite em 2022. Contudo, o time acabou rebaixado. Agora, ele recoloca o Ju na elite nacional.