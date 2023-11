O time comandado por Thiago Carpini entrou para a história no Estádio Alfredo Jaconi. A equipe conquistou o acesso à Série A do Brasileirão neste sábado (25). Não foi nada fácil voltar à elite nacional. O Juventude venceu o Ceará, de virada, no Estádio Presidente Vargas. A vitória por 3 a 1 foi dramática para o torcedor que acompanhou de longe o jogo.