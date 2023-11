O verde e branco coloriu as ruas do entorno do Estádio Alfredo Jaconi para a festa do acesso do Juventude à Série A do Campeonato Brasileiro de 2024. Após um jogo tenso, cercado de emoção e muito nervosismo, o time alviverde venceu o Ceará, em Fortaleza, por 3 a 1, e garantiu a tão desejada vaga na elite do futebol brasileiro.