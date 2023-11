O Estádio Presidente Vargas irá receber um dos confrontos mais aguardados da história recente do Juventude. Neste sábado (25), o Verdão tentará carimbar a volta à Série A diante do Ceará. E a equipe de Fortaleza passou a mandar os últimos jogos da Série B no local, deixando de lado o Castelão, que foi a casa cearense na maior parte da competição.