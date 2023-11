O Juventude já sabe quais serão seus adversários na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Verdão está no Grupo 25 com São Bernardo, Portuguesa Santista e Conquista-BA. Os jogos terão como sede a cidade de São Bernardo do Campo. O torneio de base mais tradicional do país começa dia 2 de janeiro e a final será no dia 25 de janeiro.