O Caxias do Sul Basquete vive um momento de dificuldades na atual temporada do Novo Basquete Brasil (NBB). O time do técnico Rodrigo Barbosa foi derrotado para o São Paulo e chegou a quatro derrotas consecutivas na competição. Agora, busca a recuperação, nesta quinta-feira (30), às 20h, diante do Paulistano, no Ginásio do Sesi.