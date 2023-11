O Caxias já trabalha na montagem do grupo de jogadores para a temporada de 2024. O elenco conta com 13 renascentes do acesso à Série C e quatro reforços já confirmados. A ideia da direção é ter um total de 28 jogadores, sendo quatro goleiros. Muitos atletas já estão acertados com o Grená, porém o clube só irá anunciar após as assinaturas de contratos e a realização dos exames médicos.