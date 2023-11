Ele chegou com o olhar desconfiado do torcedor. Com 1m 75cm de altura, o centroavante Eron foi aos poucos conquistando o torcedor. Os primeiros gols demoraram para sair. O camisa 9 fez apenas quatro no Campeonato Gaúcho. Porém, na Série D do Brasileiro virou goleador nacional. Com 14 gols, foi o maior artilheiro de uma única edição da última divisão do Brasil.