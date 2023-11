O Caxias segue reforçando o elenco para a próxima temporada. Até o momento, o grupo conta com 16 atletas. O quarto nome anunciado foi conhecido nesta quarta-feira (1º). Trata-se do lateral-direito Matheus Rocha, 24 anos, que estava no Floresta-CE e teve sua formação nas categorias de base do Sport e do Palmeiras. Além disso, já tem uma acesso à Série B na carreira.