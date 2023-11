O Caxias irá encerrar a sua temporada 2023 com dois eventos. O primeiro deles ocorre nesta sexta-feira (10), com um jantar voltando aos conselheiros do clube. A confraternização será realizada no Salão Paroquial Santa Catarina, às 19h35min. Será uma forma de agradecer o apoio do Conselho pelo ano Grená. O time foi vice-campeão gaúcho, conquistou o acesso à Série C e garantiu vaga na Copa do Brasil.