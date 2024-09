O cheiro de churrasco na brasa marca o início das comemorações da Semana Farroupilha. A uma semana da data oficial, tradicionalistas de Caxias do Sul já se preparam para as comemorações comprando carnes. Para o consumidor, ainda há mais um incentivo: o preço médio da carne bovina no Rio Grande do Sul acumula queda de 12,02% em um ano, comparando setembro de 2024 com o mesmo mês do ano passado.