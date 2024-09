O que os candidatos à prefeitura de Caxias do Sul planejam para a Festa da Uva e para o parque

A primeira Festa da Uva em Caxias do Sul aconteceu em 1931 com o objetivo de promover a exposição de uvas e a troca de experiências entre os produtores da região. Depois de uma pausa devido à Segunda Guerra Mundial, retomou em 1950 com toda a força, enaltecendo a cultura italiana, o progresso da comunidade e a ligação com a terra, costumes e tradições. A Festa tornou-se um dos maiores eventos temáticos do Brasil. Além disso, marcou momentos inéditos no país, como a primeira transmissão em cores da tevê brasileira em 1972.