O mercado da mobilidade elétrica é uma realidade. Esse é o veredicto de especialistas e profissionais que atuam no setor. Em Caxias do Sul, o panorama não é diferente. Empresas tradicionais, como Randon, Marcopolo e Agrale possuem projetos próprios de eletrificados. Ao mesmo tempo, surgem negócios novos e inovadores, como a Arrow Mobility e uma das primeiras vans elétricas nacionais, a Arrow One. No fim de 2023, outro empreendimento foi anunciado no município: a paulista Lecar iniciou a montagem do protótipo de mais um original brasileiro, o Lecar Model 459. Todos estes negócios, consequentemente, auxiliam a movimentar ainda mais a já bem desenvolvida indústria caxiense.