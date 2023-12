Foi a partir da venda de uma empresa do segmento financeiro que o protótipo de um carro elétrico começou a ser idealizado há cerca de dois anos pelo empresário capixaba Flávio Figueiredo Assis, conhecido como Elon Musk brasileiro. O trabalho de desenvolvimento, que contou com a desmontagem de um carro Tesla para que os engenheiros envolvidos no projeto entendessem o funcionamento do veículo, resultou no modelo Lecar Model 459, que teve Caxias do Sul como cidade escolhida para o início da montagem, que ocorreu nesta quinta-feira (21).