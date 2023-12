Caxias do Sul ficará marcada na história da indústria automobilística do Brasil. Na quinta-feira (21), a Lecar inicia a montagem do protótipo de um carro elétrico originalmente brasileiro no município, onde será estruturada a fábrica da empresa. O projeto é do empresário capixaba Flávio Figueiredo Assis, conhecido como Elon Musk brasileiro — por conta da semelhança com a história do norte-americano, proprietário da Tesla.