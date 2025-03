Segurança e iluminação justificam poda de 19 árvores próximo à Maesa, segundo secretaria de Gestão Urbana de Caxias do Sul

A poda de 19 árvores ao longo da Rua Dom José Barea, no bairro Exposição, em Caxias do Sul , surpreendeu pela quantidade de galhos retirados nesta sexta-feira (28).

Segundo a secretaria de Gestão Urbana, o serviço iniciou ainda na quinta (27) e cortou uma árvore condenada, quase na esquina com a Rua 13 de Maio. Além disso, técnicos da pasta julgaram que galhos abaixo da copa ofereciam risco a carros e pedestres, além de gerarem escuridão e umidade . A intervenção mudou um cenário que antes era de sombra.

A técnica, de acordo com o secretário de Gestão Urbana, Rodrigo Webber, é chamada de "poda de levantamento" que retira os galhos baixos e mantém a copa alta. Dessa forma, e ainda segundo ele, a árvore se regenera, volta a brotar e dá a garantia de não causar problemas:

— Eu prefiro responder por uma poda que às vezes parece ser drástica, mas é segura, do que responder por um galho que caiu em cima de um veículo ou que machucou alguém. Moradores das proximidades nos questionavam quando seria realizada a poda, era uma rua muito úmida e escura . Parece ser drástica em um primeiro momento mas a árvore se regenera muito rápido e evita problemas.

Novas podas no cronograma

Podas como as realizadas no bairro Exposição voltarão a ocorrer em outros pontos da cidade. E, de acordo com Webber, estão em conformidade a um decreto que determina que 50% da árvore seja preservada.