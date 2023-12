Um novo ônibus entrará em operação para testes a partir da próxima semana no transporte coletivo urbano de Caxias do Sul. Inédito na frota, o veículo tem eixo bidirecional dianteiro, o que facilita as manobras. Outra vantagem é que o modelo tem maior capacidade para transportar passageiros, sendo 108 pessoas no total, entre sentados e em pé.