Como de costume, o fluxo de veículos na Rota do Sol deve ser intenso no feriado de Natal. Conforme levantamento do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a expectativa é de que até 58 mil veículos passem pela rodovia em direção ao Litoral Norte gaúcho entre a sexta-feira (22) e a terça (26), com uma média de 12 mil veículos por dia. Em 2022, foram cerca de 45 mil automóveis no mesmo período.