As confraternizações de Natal e Ano-Novo e as férias de verão já movimentam as estradas federais da Serra gaúcha. Para garantir uma viagem segura, os motoristas precisam de cuidados preventivos com o carro e redobrar a atenção para chegar ao destino e voltar para casa em segurança. Para prevenir acidentes, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) gaúcha começou, na terça-feira (19), a Operação Rodovia, que se estenderá até o início de março.