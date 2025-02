Horários de 24 linhas de ônibus de Caxias do Sul serão ampliados a partir de março

Bairros populosos de Caxias do Sul , como Santa Fé, Santa Lúcia, Belo Horizonte, Santa Corona e Centenário, passarão a ter mais oferta de ônibus à noite.

Atualmente, e a partir das 21h, um mesmo ônibus passa a atender até três linhas do transporte. Isso, segundo a secretaria municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), deixará de ocorrer.

A ampliação faz parte de um plano que vai aumentar a oferta do transporte coletivo em 24 linhas da cidade a partir de 5 de março. O aumento na quilometragem diária, segundo a prefeitura, será de 2,1 mil quilômetros.

No interior, Fazenda Souza passa a ter mais uma opção de viagem, com saídas às 14h20min da rodoviária de Caxias e às 15h da sede do distrito.