Resultado de uma parceria entre Randon e a mineradora chilena SQM, estão em operação no Chile os primeiros conjuntos totalmente elétricos de semirreboques e caminhões para o transporte de cargas das Américas. São unidades da exclusiva linha Hybrid R, equipada com tecnologia de tração auxiliar e-Sys, da Suspensys, para aplicação no transporte do processo de extração de minério no Chile. Elas foram entregues antes do Natal.